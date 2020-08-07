Президенты Сербии и Азербайджана обсудили карабахский конфликт

Президенты Сербии и Азербайджана Александр Вучич и Ильхам Алиев обсудили по телефону проблему карабахского конфликта, а также инцидент, связанный с экспортом сербского оружия. Лидеры государств подтвердили курс на стратегическое сотрудничество.

В частности, Вучич указал на жёсткую позицию Сербию по вопросу невмешательства во внутренние споры о неприкосновенности границ стран-участниц Организации Объединённых Наций. Белград выступает за решение проблем мирным путем с помощью диалога и призывает уважать достигнутые договорённости, не совершая односторонних действий. При этом сербский лидер выразил сочувствие азербайджанскому коллеге в связи с жертвами конфликта, говорится в сообщении пресс-службы главы сербского государства.

Вместе с тем Вучич подчеркнул, что Белград ценит стратегическое партнерство с Азербайджаном и надеется на расширение двусторонних отношений. При этом сербский лидер пригласил главу Азербайджана посетить Сербию, сообщив, что отправит в Баку специального представителя для проработки деталей будущего визита, о дате которого будет сообщено в ближайшее время.

В то же время, комментируя информацию СМИ, что Армения использует против Азербайджана оружие, купленное у Сербии, Вучич обратил внимание, что Баку также закупает вооружения. «У нас дружеские отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и причина, по которой Алиев ценит меня больше, чем Тадича (экс-президент Сербии – прим. ред.), заключается в том, что он знает, как руководить страной, как суверенным государством. У нас есть друзья из Азербайджана и Армении. За последние несколько лет мы продали Азербайджану в десять раз больше оружия», – сказал президент Сербии, отметив, что почему-то в прессе об этом не пишут.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.08.20

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