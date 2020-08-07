Приштина рассчитывает добиться от Сербии признания независимости в течение года

Приштина рассчитывает, что договоренности с Белградом о признании независимости Косово будут достигнуты в течение 12 месяцев. Об этом заявил координатор на брюссельских переговорах от косовского «правительства» Скендер Хисени. По его словам, за этот период процесс либо дойдет до взаимного признания, либо переговоры закончатся полным провалом.

«Речь идет не о годах, а о месяцах. В срок до 12 месяцев мы ожидаем [заключения] договора о двустороннем признании, – или весь же процесс потерпит неудачу. Всё на международном уровне говорит о том, что настал тот момент, который Косово и Сербия должны использовать, чтобы достичь прогресса. Не знаю, поняла ли это Сербия, но, если она намеревается интегрироваться в ЕС, то должна была», – заявил Хисени, слова которого цитирует «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Представитель Приштины также уточнил, что намерен настаивать на более интенсивном ходе переговоров в координации с ЕС, США и Парижем. Он особо отметил, что если в Косово не удастся достичь внутреннего политического единства по вопросам диалога с Белградом, то самопровозглашенная республика «может потерять еще десять лет».

Напомним, что ранее глава сербской переговорной делегации, директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич отмечал, что косовская сторона полностью игнорирует повестку переговоров, твердя лишь о «взаимном признании». «Я сказал в лицо Скендеру Хисени, что устал слушать ложь Приштины о том, что переговоры ведут к признанию независимости Косово и что соглашение принесёт тот результат, о котором они мечтают. Нет, этого не будет. Результатом соглашения может стать урегулирование отношений, нормализация торговли, образования, транспортного сообщения, экономический рост с обеих сторон. Это Сербия готова обсуждать. Перестаньте подрывать диалог своими выдумками о его содержании и процессе», – заявлял Джурич 30 июля в Брюсселе, в ходе очередного раунда переговоров с Приштиной.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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