Приштина готова заморозить переговоры с Белградом по косовской проблеме

Приштина должна заблокировать переговоры с Белградом по косовскому вопросу, пока сербская сторона не отзовёт из Интерпола ордеры на арест бывших боевиков Армии Освобождения Косово (АОК). Об этом заявила «министр иностранных дел» самопровозглашенной республики Косово Мелица Харадинай-Стублла, комментируя задержание в Турции и Албании боевиков по запросу Белграда, передает «Балканист.ру».

Приштинский эксперт по вопросам безопасности Нуредин Ибиши считает, что эти задержания стали «результатом неэффективной работы косовских властей, которые не могут добиться вступления в Интерпол».

Бывший руководитель сербского Координационного центра по делам Косово и Метохии Небойша Чович заявил, что автором новой идеи косовского «МИДа» «является тот же политик, который ранее предложил приштинским властям ввести стопроцентные пошлины на сербские товары», которые потом действовали почти два года.

Чович считает, что в приостановке переговоров заинтересованы «международные силы, которые выступают против конструктивного и мирного урегулирования косовского вопроса». По его мнению, эти действия косоваров не смогут спровоцировать Белград, «который уже два десятилетия наблюдает за подобными попытками албанцев, поддерживаемых западными силами». «Сербия – член международной организации Интерпол, и все её действия соответствуют самым высоким стандартам. И именно в этом и кроется причина принятия закона о защите боевиков АОК», – убеждён эксперт.

Напомним, на прошлой неделе «парламент» Косово инициировал рассмотрение законопроекта «О защите значимости борьбы АОК». В случае его принятия любые расследования преступлений Армии Освобождения Косово или публикация информации, бросающей тень на деятельность этой террористической организации, каковой АОК считают в Сербии, будут запрещены под угрозой наказания. Документ осудили не только в Белграде, но и в ряде стран мира – США, Германии и Швейцарии. Негативная реакция последовала из Канцелярии ЕС в Приштине, где новый закон сочли «угрозой свободе слова». Тем не менее, обсуждение спорного закона в «парламенте» Косово продолжится в четверг, 13 августа.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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