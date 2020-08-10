Министр обороны Сербии: Приштина пытается взять под контроль контрабанду на косовской «границе»

Приштина пытается включить косовскую полицию в патрули KFOR, чтобы контролировать передвижение военных подразделений Армии Сербии. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Они (Приштина) пытаются обвинить нас в несоблюдении соглашений и обязательств и нарушении административной границы, но единственная правда заключается в том, что это было совместное патрулирование военнослужащих сербской армии и вооруженных сил KFOR, то есть части их регионального подразделения Восток, в которую входили солдаты турецкого контингента и два американца. Этот одноразовый патруль двигался с 16:50 до 18:10 со стороны села Мухово в сторону села Донье Карачево по заранее подготовленной административной линии», – подчеркнул Вулин.

В то же время министр обороны Сербии указал, что всем уполномоченным представителям сторон заранее известно, куда и откуда будет двигаться патруль, на основе соглашения от 2001 года, которое регулирует обеспечение безопасности в этом районе.

По его словам, это не первый случай, когда косовские албанцы пытаются обвинить в нарушении договоренностей сербскую армию, поскольку их цель – включить сотрудников косовской полиции в совместные патрули. При этом Вулин напомнил, что Сербия подписала соглашение с руководством вооруженных сил KFOR, которые является единственными ответственными за безопасность в Косово и Метохии и на административной линии.

«Для нас KFOR несут ответственность за все, что за административной линией. Это попытка албанцев оказать на нас политическое давление, чтобы заставить косовскую полицию участвовать в наших патрулях, чтобы они могли контролировать передвижение наших сил. Это невозможно, у нас нет такого соглашения, и мы не признаем никого, кроме KFOR. Любое другое вооруженное формирование представляет для нас угрозу безопасности», – почеркнул министр обороны Сербии.

Вулин также отметил, что за действиями Приштины скрываются и другие интересы. Он обратил внимание, что накануне сербский военный патруль арестовал двух человек, которые пытались переправить через административную линию четыре головы скота, и такое происходит каждый день. В этой ситуации, как считает министр, Приштине нужна косовская полиция на административной линии, чтобы контролировать контрабанду и обеспечивать незаконное пересечение границы.

Вулин заверил, что сербская армия будет соблюдать все договоренности с KFOR. «Незаконного перехода не было, это было обычное дежурство, которое происходит каждый день. Начальник Генерального штаба сербской армии Мойсилович поддерживает регулярную связь с командующим KFOR», – добавил министр обороны Сербии.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 10.08.20

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