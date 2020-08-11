Ультиматум Приштины не сработал: Сербия отказалась отзывать ордера на арест косовских боевиков

Министр юстиции Сербии Нела Кубурович подвергла жесткой критике закон о защите значимости борьбы Армии Освобождения Косово, который намерена принять Приштина, а также ответила на требования отозвать международные ордера на аресты бывших полевых командиров АОК. По ее словам, Белград никогда не перестанет требовать расследования военных преступлений в Косово, которые устраивали в 90-е годы члены АОК, и добиваться наказания виновных.

«Судебные расследования, которые ведут сербские суды, возбуждены на основе материальных доказательств. Не существует никакого юридического основания или причины отменить преследование военных преступников», – подчеркнула Кубурович.

Министр юстиции Сербии также указала, что «Сербия предоставила Гаагскому Трибуналу и Совету Безопасности ООН неоспоримые свидетельства борьбы против военных преступников, и сделала самый большой вклад из всех стран региона для становления власти закона». «Приштина – не первая и не единственная, кому мешает принципиальная позиция Сербии», – констатировала она.

Реакция министра юстиции Сербии последовала в ответ на угрозы приштинских властей сорвать брюссельские переговоры о мирном урегулировании отношений Белграда и Приштины, если Сербия не отзовёт из Интерпола свои запросы на аресты бывших полевых командиров АОК.

Комментируя закон о защите значимости борьбы Армии Освобождения Косово, Кубурович отметила, что «это отчаянная попытка сопротивления истине, которая заключается в том, что АОК – была террористической, преступной организацией».

«Этот закон имеет цель запугать людей, задушить глас не только сербского народа в Косово, но и остальных граждан других этнических принадлежностей», – сказала министр.

Напомним, на этой неделе «парламент» Приштины продолжит обсуждение закона о защите значимости борьбы Армии Освобождения Косово, фактически запрещающий публикацию любых негативных оценок деятельности АОК, которую в Сербии считают террористической организацией, из-за совершенных множественных преступлений против гражданского населения Косово и Метохии.

Белград, Катарина Лане

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