Косовскому краю угрожает гуманитарная катастрофа

Самопровозглашенной республике Косово угрожает гуманитарная катастрофа. Об этом заявил косовский экс-премьер Альбин Курти. В письме иностранным послам в Приштине политик просит срочно оказать населению края помощь.

«Во имя граждан Косово призываю вас и ваши страны обеспечить медицинские учреждения необходимой помощью и человеческими ресурсами, чтобы предотвратить кризис здравоохранения и гуманитарную катастрофу», – отметил Курти, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание со ссылкой на сербские СМИ отмечает, что за минувшие сутки на территории Косово и Метохии от последствий коронавирусной инфекции скончалось 14 человек. Общее число скончавшихся от последствий COVID-19 в Косово и Метохии с начала эпидемии составило 341 человек. Для края с населением в 1,8 миллиона это очень высокий показатель.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории края составляет 10 419 при 41 152 протестированных.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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