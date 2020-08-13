«Это какая-то ужасающая ирония»: Приштина обсудит закон о защите косовских террористов в годовщину расстрела сербских детей

Сегодня косовский «парламент» продолжит обсуждение проекта закона о защите значимости борьбы Армии Освобождения Косово, который, по сути, запретит публикацию любых материалов, бросающих тень на организацию, которую в Сербии считают террористической. Как заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, дата рассмотрения этого документа выбрана с «невиданной ненавистью» и «ужасающей иронией».

13 августа 2003 года неизвестные расстреляли из автоматов группу из пятидесяти детей, купающихся в реке Бистрице. Двое мальчиков было убито, четверо подростков ранено. Виновные до сих пор не найдены, хотя, по основной версии, это страшное преступление совершили боевики АОК.

«Это какая-то ужасающая ирония, абсурд и невиданная ненависть – обсуждать в годовщину гибели детей закон, согласно которому, любой сделавший публичное заявление о том, что командиры АОК были террористами, отправится в тюрьму на пять лет», – подчеркнул Джурич.

При этом он обратил внимание, что этот проект закона противоречит не только международным правовым нормам и конвенциям о защите гражданских прав, но и самой «конституции» Косово. Джурич выразил надежду, что у косовских «депутатов» все же найдётся капля здравого смысла, чтобы прислушаться к критике международного сообщества, и закон не получит одобрения в парламенте.

«Я по своему опыту знаю, что албанцы никогда не идут до конца, если знают, что им не дали «зелёный свет». Если мировое сообщество против, закон не будет принят. Наши депутаты из «Сербского списка» сделают все, чтобы этого не допустить. «Сербский список» продолжит говорить правду, мы не позволим никому закрыть рот сербам», – заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Напомним, проект закона защищает значимость борьбы Армии Освобождения Косово, которая «жертвовала собой ради свободы и независимости Косово и стала решающим фактором в провозглашении суверенитета Косово», а также берет под государственную защиту полевых командиров, боевиков и ветеранов АОК, в числе которых первые лица самопровозглашенной республики Косово.

Белград, Катарина Лане

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