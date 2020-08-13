Полный провал: приштинский «парламент» не поддержал закон о защите косовских боевиков

Голосование в приштинском «парламенте» по законопроекту о защите Армии Освобождения Косово завершилось полным провалом. Документ поддержали только 35 «депутатов». Народные избранники из движения «Самоопределение» и Демократического Союза Косово по сути заблокировали голосование, не приняв в нем участия, хотя они присутствовали в зале заседаний, передает «Балканист.ру».

В случае принятия закон обеспечивал государственную защиту полевым командирам и боевикам Армии Освобождения Косово и по сути сделал бы неприкосновенной саму организацию, которая несет ответственность за преступления против косовских сербов, цыган и албанцев, лояльно настроенных по отношению к сербам во время конфликта на территории Косово и Метохии в 1990-е годы. Документ вызвал возмущение не только в Сербии, но и США, Германии, Швейцарии и ЕС, где проект назвали «угрозой свободе слова», поскольку предполагалось тюремное заключение любого, кто публично подвергнет сомнению «неоценимый вклад АОК в становление независимости Косово».

Стоит отметить, что дата рассмотрения документа была выбрала с особым цинизмом. В этот день, 13 августа 2003 года, неизвестные расстреляли из автоматов группу из пятидесяти детей, купавшихся в реке Бистрице. Двое было убито, четверо ранено. Виновные до сих пор не найдены, хотя, по основной версии, это страшное преступление совершили боевики АОК. «Это какая-то ужасающая ирония, абсурд и невиданная ненависть: обсуждать в годовщину гибели детей закон, согласно которому публичное заявление о том, что командиры АОК были террористами, обернется тюремным сроком на пять лет», – подчеркивал директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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