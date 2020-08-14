Белград и Приштина продолжат переговоры в Вашингтоне

Очередной раунд переговоров Белграда и Приштины по косовской проблеме будет курировать Вашингтон. Об этом заявил специальный представитель президента США Ричард Гренелл. «Мы рады сообщить, что лидеры Косово и Сербии встретятся в Белом доме на переговорах 2 сентября», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Со своей стороны «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Авдуллах Хоти уточнил, что на переговорах речь пойдёт о «больших проектах экономического сотрудничества, которые изменят экономическую перспективу Косово и региона».

Издание отмечает, что это вторая попытка Вашингтона выступить посредником в диалоге между сербскими и косовскими властями о урегулировании отношений. Изначально запланированная на 27 июня встреча сторон в Белом доме была сорвана в связи с тем, что косовского «президента» Хашима Тачи вызвали в Гаагу для дачи показаний по обвинениям в преследовании и убийствах живущих на территории Косово и Метохии сербов, цыган, албанцев – как гражданских лиц, так и политических противников, а также в ряде других преступлений против человечности: похищениях, организации погромов и пытках во время вооружённого конфликта в Косово в 1990-е годы, когда Тачи был полевым командиром Армии Освобождения Косово.

Последние переговоры Белграда и Приштины в Брюсселе завершились безрезультатно.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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