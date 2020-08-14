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Пятница, 14 августа 2020, 13:25 мск

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Сексуальные домогательства: задержан экс-«министр» косовского «правительства»

Бывший «министр» здравоохранения «правительства» самопровозглашенной республики Косово Нуман Бальич задержан по подозрению в сексуальных домогательствах к 23-летней пациентке ортопедического отделения больницы в городе Печ, где сейчас работает хирургом. Об этом сообщил косовский портал Koha, уточнив, что прокуратура и полиция скрыли имя арестованного, в то время, как в больнице подтвердили арест.

Как сообщается, Бальич задержан на 48 часов.

Примечательно, что это не первый инцидент сексуального характера, в котором участвовал бывший «министр» здравоохранения. В 2018 году Бальич был арестован за приставания к практикантке. Однако Основной суд г. Печ тогда освободил задержанного из-за отсутствия доказательств. Ему позволили вернуться к своим обязанностям врача, однако дело не закрыли: этот случай все еще рассматривается в Апелляционном суде.

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