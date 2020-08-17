Косовская оппозиция недовольна: «правительство» сепаратистов выполняет требования президента Сербии

Косовское политическое движение «Самоопределение» выступило с обвинениями в адрес «премьер-министра» самопровозглашенной республики Авдуллаха Хоти в выполнении требований Сербии. Поводом стала ситуация с приостановкой строительства дороги Дечаны-Плав через территорию охранной зоны православного монастыря Высоки Дечани.

«Для этого правительства стало обычным делом выполнять требования Сербии. Между тем оно равнодушно к требованиям народа Косово», – цитирует «Балканист.ру» заявление движения.

В «Самоопределении» также подчеркнули, что «правительство» Хоти ранее отменило так называемый «принцип взаимности» в отношении сербских товаров (ранее в Приштине настаивали на том, чтобы в документах фигурировала формулировка «Республика Косово»), остановило дипломатическую кампанию за международное признание Косово, а теперь «останавливает туристические проекты, мешая строительству дороги».

«Это правительство, подчиняющееся [президенту Сербии Александру] Вучичу, или что? Где их позиция? Они хвалились патриотизмом, при том что даже их предвыборное обещание – построить дорогу Дечаны-Плав, не может быть реализовано без разрешения Сербии? Конечно, у них нет никакой позиции, потому что могут подавить свои желания из страха сделать выбор. Последние 20 лет Косово только теряет время с такими политиками и политикой», – говорится в заявлении движения.

Издание отмечает, что ранее решение о приостановки дороги было принято после обращений и братии монастыря Високи Дечани, Рашко-Призренской епархии Сербской православной церкви, а также президента Сербии Александра Вучича.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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