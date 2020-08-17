Сербия в США не будет обсуждать признание Косово

Косовские политики пытаются помешать переговорам между Белградом и Приштиной, запланированным на 2 сентября в Вашингтоне, утверждая, что речь на них пойдет о независимости Косово, в то время как встреча будет посвящена экономическим вопросам. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Приштина делает это по двум причинам – чтобы успокоить местную общественность и сбить с толку государства, которые были готовы изменить свою позицию и отозвать признание независимости Косово», – сказал Джурич.

По его словам, самопровозглашенная республика Косово избегает реальных переговоров, и надеется, что, как в 1999 году, кто-то «треснет по столу и предложит решение от их имени», а потом волшебной палочкой вынудит Сербию согласиться на это. «Этого не произойдет, Сербия сегодня не та, что была в 1999 году, и албанцы тоже ни те, что были в 1999 году, и мир не остался прежним», – подчеркнул Джурич.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии также заявил, что убежден в успехе Сербии в ближайшие годы, потому что сербский народ «на генном уровне обладает способностью выживать в очень сложных условиях», таких как сегодняшнее геополитическое положение в мире.

«Президент Александр Вучич и делегация страны попытаются использовать все виды переговоров с Приштиной для укрепления государственной позиции Сербии как на Западе, так и с нашими традиционными партнерами, которые не признали независимость Косово», – сказал Джурич.

По его словам, важно, что переговоры будут проходить в Белом доме, потому что США имеют большое влияние на албанцев, и без участия великих держав нереально ожидать решения проблемы. «Положение Сербии очень сложное, но президенту Вучичу удалось делегитимизировать Приштину серьезной работой, отозвать признание 18 стран и великих держав, открытых для идеи достижения компромиссного решения», – подчеркнул директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Он также обратил внимание, что о «предательстве Косово» со стороны Вучича говорят в течение восьми лет те политики, при правлении которых «Косово отошло», Черногория провозгласила независимость, вместо UNMIK появился EULEX, а на Яринье и Брняк были установлены границы. «Я не хочу распространяться на эту тему. Теперь нам нужна солидарность, потому что против нас выступают несколько миллионов албанцев, которые преследуют одну цель – независимость Косово на всей территории», – заключил Джурич.

Белград, Катарина Лане

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