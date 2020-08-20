«Сидите дома»: президент Сербии жестко ответил на провокацию Приштины

Президент Сербии Александр Вучич жестко ответил на провокацию Приштины о возможном признании Белградом самопровозглашенной республики Косово. «Этот сценарий можно забыть», – заявил Вучич накануне встречи по косовской проблеме в Вашингтоне, которая запланирована на 2 сентября.

О том, что «второго сентября в Белом доме будет подписано окончательное соглашение с Сербией о признании Косово в существующих границах», заявил экс-«премьер-министр» самопровозглашенной республики и лидер «Альянса за будущее» Рамуш Харадинай, поддерживающий действующее «правительство» Авдуллаха Хоти.

«Если Харадинай намерен поехать в Вашингтон за признанием, мой ему совет: не трать керосин и сиди дома. Мы едем туда разговаривать. Этот сценарий, при котором они получат все, а Сербия ничего, можно забыть. Они никогда не увидят ничего подобного, пока я буду в состоянии рационально размышлять», – подчеркнул президент Сербии.

Напомним, о продолжении переговоров по косовскому вопросу недавно заявил специальный представитель президента США Ричард Гренелл. Он также сообщил, что речь на встрече пойдёт об экономических аспектах взаимоотношений Белграда и Приштины, которые могут способствовать мирному урегулированию многолетнего конфликта. Свое присутствие на саммите подтвердили президент Сербии и «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово.

Белград, Катарина Лане

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