В Белграде на открытие «нового собора Святой Софии» ждут президента России

Храм святого Саввы в Белграде станет «новым собором Святой Софии» и предметом гордости всего христианского мира. Об этом сегодня заявили президент Сербии Александр Вучич и патриарх Сербский Ириней, которые осмотрели ход работ в храме, строящемся уже на протяжении полувека. Работы планируется завершить к октябрю, на его открытие ждут президента России Владимира Путина.

По словам сербского лидера, за последние три года государство вложило в храм больше средств, чем поступило за предыдущие 50 лет. «Мы обеспечили 43 млн евро, и я горжусь тем, что государство смогло взять на себя львиную долю расходов, – цитирует Вучича «Балканист.ру». – В том, что власть Сербии так сильна, заслуга нашего народа. Наш храм Святого Саввы станет новым собором Святой Софии, которого больше нет».

Глава государства назвал объект «самым важным памятником культуры и веры», который останется в наследство новым поколениям, и поблагодарил правительство России и компанию «Газпром нефть», выделившую более 10 млн евро на создание мозаик из цветного стекла.

В свою очередь, патриарх Ириней выразил уверенность, что самый большой собор на Балканах станет «гордостью не только сербского народа и Сербии, но и всего христианского мира», и вручил президенту Сербии мозаичную табличку в виде сербского флага.

Издание напоминает, что строительство собора Святого Саввы началось еще в 1935 году, однако долгие годы здание стояло без внутренней отделки – эти работы стартовали недавно. Планируется, что более 15 тысяч квадратных метров внутреннего убранства займут мозаики, чего нет ни в одном православном храме мира. Алтарный иконостас создадут из каррарского мрамора, а для освещения установят около трехсот светильников. Самый большой из них, диаметром в 20 метров и весом 14 тонн, разместится в центре. Его выполнят из бронзы и украсят деревянными иконами. Автором мозаик и центрального светильника стал архитектор из Санкт-Петербурга, народный художник РФ, академик Николай Мухин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.08.20

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