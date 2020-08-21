На переговорах по Косово в Вашингтоне обсудят статус Республики Сербской

Гарантии сохранения Республики Сербской (РС) и предоставление большей автономии в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) станет одной из тем встречи президента Сербии Александра Вучича в Белом доме, намеченной на 2 сентября.

В интервью телеканалу Pink сербский лидер заявил, что получил «определенные бумаги» из Республики Сербской. Он не уточнил, о чем идет речь, но сказал, что «ожидает определенных решений Скупщины РС», а потом «подумает о том, как Сербия определится по этому вопросу в контексте вызовов, которые ожидаются, прежде всего по вопросу Косово и Метохии».

Дипломаты отмечают, что в настоящее время в администрации президента США Дональда Трампа и среди республиканцев в целом «существует понимание сербского вопроса на Балканах, в том числе вопроса Республики Сербской».

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик заявил, что предоставил президенту Сербии документы, в которых, как он заявил, указывается на «антидейтонское поведение» Высокого представителя международного сообщества в БиГ.

Додик сказал, что таким образом намерен показать, что западные страны придерживаются двойных стандартов, когда дело касается вопросов Республики Сербской, а также Косово и Метохии.

Во время недавнего визита президента Сербии в Баня-Луку речь шла и о нынешнем статусе Республики Сербской, уточнил Додик. «Мы договорились, что предоставим информацию об антидейтонском поведении и статусе сербского народа в Боснии и Герцеговине, которые сейчас обсуждаются в Скупщине РС, полагая, что Сербия, которая находится в состоянии международного диалога по поводу Косово, должна обязательно принять во внимание Республику Сербскую», – сказал он в интервью каналу ATV.

По его словам, нельзя допустить, чтобы Косово имело право на независимость с точки зрения международного сообщества, которое нарушает права, гарантированные Дейтоном.

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины также подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы «указать на нарушение международных соглашений» представителям международного сообщества, которые участвуют в диалоге между Приштиной и Белградом, и тем самым показать, «как Косово пришло к тому, чтобы провозгласить независимость».

«Президент Вучич в основном обязан говорить по теме Косово, но я думаю, что мы достигаем двух вещей, а именно: предоставляем Вучичу своего рода аргументацию относительно поведения международного сообщества в двух идентичных случаях – Косово и Республики Сербской и поддерживаем решения, которых добивается Белград в диалоге с Косово», – сказал Додик.

Сербский член президиума Боснии и Герцеговины обратил внимание, что Белград является гарантом Дейтонского соглашения и что в этом отношении Республика Сербская обязана информировать Вучича о нарушениях этого соглашения.

Белград, Катарина Лане

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