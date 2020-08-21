Косовские боевики требуют от Вашингтона упразднить Специальный суд в Гааге

Содружество ветеранов Армии Освобождения Косово (АОК), которую в Сербии считают террористической организацией, ответственной за убийства сербов в ходе косовского конфликта, предложило «премьер-министру» самопровозглашенной республики Косово Авдуллаху Хоти на встрече 2 сентября в Вашингтоне поднять вопрос об упразднении Специального суда в Гааге, расследующего военные преступления 1990-х годов.

На днях в Специальный суд для допроса было вызвано ещё двое бывших полевых боевиков АОК, а всего, по данным Содружества ветеранов АОК, около трехсот человек, служивших в её рядах , были допрошены Специальным судом в Гааге.

Кроме того, Специальный суд по результатам допросов выдвинул три обвинения, которые сейчас рассматривает прокуратура. Сербские СМИ не исключают, что в будущем число обвинений будет только расти. Поэтому Содружество ветеранов АОК требует упразднить международные правовые структуры, занимающиеся расследованием военных преступлений в Косово. Это предложение передано «премьер-министру» Косово Авдуллаху Хоти, который будет представлять приштинские власти на сентябрьском саммите с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне.

Ранее ветеранская организация АОК настаивала изменить закон о Специальном суде, чтобы в его полномочия вошли расследования о преступлениях сербов в Косово.

Специальный суд по Косово был создан в Гааге в 2016 году при содействии Евросоюза для расследования обвинений, выдвинутых в докладе Совета Европы 2011 года. В документе действующего «президента» Косово Хашима Тачи, который был ранее полевым командиром, называли лидером Армии Освобождения Косова, которая занималась торговлей наркотиками, оружием и человеческими органами. В прошлом месяце он был вызван в суд для допроса в качестве обвиняемого в участии в преступлениях против гражданских лиц албанской, сербской, ромской и других национальностей. Обвинения в соучастии в преступлениях АОК были выдвинуты в отношении лидера Демократической партии Косово и бывшего «спикера парламента» Кадри Весели и других «государственных» лиц самопровозглашенной республики.

Приштина, Катарина Лане

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