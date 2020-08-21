В Сербии Путин увидит, как «земля будет сотрясаться»

Президент Сербии Александр Вучич пообещал «нечто невиданное» в октябре на военном параде в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистских войск, на который, как ожидается, прибудет президент РФ Владимир Путин.

«Я вам обещаю нечто невиданное. Вы станете свидетелями боевых стрельб: земля будет сотрясаться от того, что вы увидите», – сказал Вучич в ходе визита на военные учения, где высоко оценил новейшую технику.

Как пишет «Балканист.ру», во время показательных учений президенту Сербии продемонстрировали симуляцию воздушного боя с участием истребителей и бомбардировщиков, с земли их прикрывали российские системы ПВО «Панцирь С-1». В «антитеррористической операции» сухопутных войск, в свою очередь, участвовали десантники, спустившиеся с высоты 1500 метров из самолёта АН-26, которых поддержали огнем с двух управляемых роботизированных платформ.

Кроме того, Вучич осмотрел новейшую технику на аэродроме «Полковник-пилот Миленко Павлович», и подчеркнул, что вся она произведена в Сербии. «Благодаря государственным инвестициям в оборонную промышленность, разница между западным и восточным вооружением и нашим становится все меньше. А ведь прежде мы отставали от них на десятки световых лет!» – подчеркнул президент Сербии, отметив, что новейшее вооружение укрепит обороноспособность страны.

Участие в показательных учениях приняли подразделения военной авиации, ПВО, сухопутных войск, 72-я бригада спецназа и 63-я десантная бригада.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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