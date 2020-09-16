Олег Бондаренко: Вашингтонское соглашение по Косово ни на йоту не подвергло угрозе отношения Москвы и Белграда

Переговоры Белграда и Приштины по мирному урегулированию отношений, завершившиеся 4 сентября в Вашингтоне подписанием экономического соглашения, вызвали много спекуляций на тему того, как далее будут развиваться отношения Сербии с Россией. Догадки отдельных «экспертов» строятся на многолетнем геополитическом противостоянии России и США, в котором Сербии, по их мнению, все ещё отводится давно уже не актуальная роль безмолвной пешки. «Вашингтонское соглашение не меняет геополитических раскладов, а те, кто считает иначе, – попросту не разбираются в сербской повестке», – подчеркнул в комментарии РИА «Новый День» политолог, директор Фонда Прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По оценке эксперта, вашингтонское соглашение никак не затрагивает отношения Белграда и Москвы, по косовскому вопросу Сербия и Россия жёстко придерживающиеся общей позиции. «Соглашение никак не изменило статус Косово, которое по-прежнему остаётся самопровозглашенной непризнанной «республикой». Более того, я считаю вашингтонское соглашение отличным вариантом этакой американской «потемкинской деревни», за фасадом которой ничего, по сути, нет. И тут надо отдать должное президенту Сербии, который прекрасно понимает, насколько Западу важны такие символичные вещи. Александр Вучич идёт на встречи с представителями Запада, заключает с ними соглашения, выглядящие солидно и внушительно по своему внешнему облику, и отлично понимает психологию отдельных американских лидеров, которые играют по правилам западного политического пост-модерна», – пояснил Бондаренко.

Политолог обратил внимание, что главный интерес Белого дома в этом соглашении заключался в пункте, касающемся отношений с Израилем. «Для Трампа самым важным моментом был перенос посольств Белграда и Приштины из Тель-Авива в Иерусалим, признание «Xезболлы» террористической организацией и так далее, что, в принципе, для сербов никакого большого значения не имеет. Мы же знаем, какие у сербов существуют отношения с мусульманами в контексте их войн на протяжении всего периода 90-х. Уверен, что это даже будет понято и поддержано в сербском обществе, чем наоборот. К тому же Белград уже заявил, что, если Израиль признает независимость Косово, никакого переноса сербского посольства не будет. Тут большие проблемы возникнут у Приштины, традиционно исламского «государства», а вернее, они уже возникли. Лига Aрабских Государств заявила, что, если Приштина перенесёт свое посольство в Иерусалим, то все ее страны-участницы отзовут свои признания независимости Косово. Поэтому Вучич в очередной раз продемонстрировал блестящее умение, не поступаясь своими принципами, сохранить хорошие отношения с Западом. Сербские национальные интересы и позиции Москвы и Белграда ни на йоту не подверглись угрозе в ходе подписания соглашения в Белом доме», – указал директор Фонда прогрессивной политики, комментируя спекуляции на тему вашингтонского соглашения и его последствий.

«Злопыхателям Александра Вучича снова нечего сказать по существу, поэтому они начали бросаться оскорблениями. Просто для того, чтобы понимать, о чем именно это соглашение, надо для начала уметь разбираться в сложнейшей сербской ситуации, осознавать ту степень давления, под которой находится сербский президент, понимать нюансы контекста сербской повестки. А уж потом брать на себя смелость её комментировать», – заключил Бондаренко.

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