Вашингтонские соглашения по Косово: коридор возможностей и политический реализм

Договорённости, достигнутые между Сербией, США и Косово, не поставят под угрозу отношения Белграда и Москвы. Такое мнение в интервью порталу «Балканист.ру» высказала специалист по новейшей истории Балкан и «цветным революциям», профессор МГИМО Елена Пономарева.

«Вашингтонское соглашение не укладывается в практику подписания международных правовых документов, в частности, потому, что в нем отсутствует подпись второго участника переговоров, и оно больше похоже на некое соглашение о намерении, или готовности к тем или иным действиям», – обратила внимание Пономарева.

Тем не менее, как отметила эксперт, вашингтонские переговоры стали очередным триггером для раскола сербского общества, отдельные представители которого выступили с резкой критикой заключённых соглашений.

«Есть романтики, которые хотели бы, чтобы в политике – порой грязном «вареве» – соблюдались некие идеалы и идеалистические устремления представителей сербского народа. Это большая проблема. Ситуация настолько сложная, что многие не хотят, или не могут мыслить категориями политического реализма. Они слишком эмоционально реагируют на возникающие вызовы, что в политике недопустимо. Нужно иметь холодную голову и рациональное мышление, чтобы увидеть не всегда лицеприятную картину», – подчеркнула профессор МГИМО.

Политолог убеждена, что подписанные в Белом доме соглашения не угрожают отношениям Сербии и России. «Надо понимать, что, несмотря на ту эмоциональную оценку, в какой их подают, вашингтонские соглашения не могут навредить отношениям Сербии с Россией. Консультации с Москвой по косовскому вопросу продолжались и продолжаются», – констатировала российский эксперт.

«Серьёзных изменений в косовском вопросе вашингтонское соглашение не несёт, за исключением, пожалуй, улучшения экономического положения косовских сербов, находящихся на правах изгоев», – убеждена Пономарева.

В то же время эксперт обратила внимание, что политика Вашингтона направлена на сужение коридора возможностей для президента Сербии Александра Вучича, и этот коридор сербскому лидеру достался в наследство от экс-президентов Тадича и Николича, и стал последствием унижения, которое страна пережила в 1999 году.

«Я говорю не только о бомбардировках, но и последующих договоренностях, которые положили конец агрессии. И мы, исследователи, писали о том, какую иезуитскую роль сыграла в тех соглашениях российская дипломатия, как и о том, что можно было их составить по-другому. Тем не менее, подчеркну, что Россия является одним из защитников и охранителей сербской государственности. Есть ещё Китай и другие страны, которые не признают независимость самопровозглашенного Косово. Мы стараемся не только защитить территориальную целостность Сербии, но и сохранить мир в регионе, а также обеспечить взаимодействие сербов, проживающих в Косово, со своей родиной. В этом смысле вашингтонские соглашения – я думаю, что и Вучич так же мыслил – не вбивают клин в отношения с Россией», – подчеркнула российский эксперт.

«Я призываю сербских коллег оценить ситуацию конструктивно, применить весь опыт и знания и более трезво и спокойно взглянуть на положение вещей. И, прежде всего, следует определиться, на какие риски они готовы идти в решении косовского вопроса. Для меня очевидно, что Вучич – политический реалист», – заключила Пономарева.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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