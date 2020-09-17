Эксперты: Сербия стала самой влиятельной страной на Балканах

Сербия стала самой влиятельной страной на Балканах, а ее президент Александр Вучич – ключевым игроком на региональной политической сцене. Такое мнение высказал политолог Mилован Йованович. Лидеры России, США и Китая подтвердили свои намерения посетить Сербию, что свидетельствует о значимости Белграда как стратегического партнёра и Москвы, и Вашингтона, и Пекина.

«Геополитический расклад в мире таков, что крупные силы борются за влияние везде, и Балканы – не исключение. США, Германия, Франция, Россия, Китай и Ближний Bосток пытаются перетянуть страны региона на свою сторону, и это вызов для Сербии, балансирующей между центрами влияния», – подчеркнул Йованович, слова которого цитирует «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

При этом эксперт обратил внимание, что если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США и приедет в Сербию, это станет важным знаком. На днях специальный представитель президента США Ричард Гренелл подтвердил готовность американского лидера посетить Сербию. Сейчас рассматриваются возможные даты визита.

Бывший дипломат Милисав Пайич в разговоре с прессой также выразил уверенность, что Белград усиливает свои международные позиции. «Сербии удалось стать гарантом мира и стабильности, что позволило ей набрать политический вес. А это – показатель, что ни одно долгосрочное решение невозможно принять без учёта национальных интересов Сербии. России, США и Китаю невыгодно, чтобы Сербия заняла чью-то сторону, а это даёт нам пространство для политических маневров во внешней политике. Мудро распорядившись своими возможностями, Сербия обеспечила себе право с одинаковым уважением прислушиваться ко всем сторонам», – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин намерен посетить Сербию в конце октября. Председатель КНР Cи Цзиньпин в апрельском разговоре с сербским президентом также принял приглашение прибыть в Сербию и подтвердил свое намерение.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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