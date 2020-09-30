Вашингтонское соглашение открывает новые возможности для Сербии и России

Вашингтонское соглашение Белграда и Приштины открывает для Сербии новые возможности, которыми может воспользоваться, в том числе Россия. Такое мнение в интервью порталу «Балканист.ру» высказала российский политолог, специалист по новейшей истории Балкан и «цветным революциям», профессор МГИМО Елена Пономарева, комментируя критические выпады в адрес президента Сербии Александра Вучича за подписание в Вашингтоне соглашения о нормализации экономических аспектов отношений Белграда и Приштины, одним из итогов которого стали рекордные инвестиции США.

Пономарева считает, что не все в Сербии способны оценить ход масштабной политической игры, в которой дружественной России стране принадлежит роль далеко не безмолвной пешки. «Любое весомое политическое соглашение имеет под собой серьёзную экономическую платформу, обеспечивающую выгодные условия конкуренции для компаний той страны, которая инициирует соглашение. В мире становится все больше горящих конфликтов, мы наблюдаем эскалацию конфликта на Кавказе – «Евразийских Балканах», и там тоже затрагиваются интересы России. Хочется верить, что балканский регион выполнил свой исторический «план» по войнам, но необходимо отметить, что конфликтный потенциал остаётся важной зоной международных отношений. Сербия оказывается в сфере влияния различных центров силы, и вашингтонские соглашения должны были, прежде всего, зафиксировать доминирующее положение США в противовес историческим игрокам на этом пространстве. Мы видим усиливающееся давление на самую значимую в европейской повестке страну – Сербию», – пояснила эксперт.

По ее оценке, в данной ситуации нужно понять логику Большой игры англосаксов. «У них есть прекрасная пословица: «Каждое приобретение есть потеря, каждая потеря есть приобретение». Как бы сербскому обществу найти необходимые приобретения, а не только вспоминать о потерях? При всех сложностях вашингтонских документов они открывают новые возможности», – обратила внимание Пономарева.

Эксперт отметила, что в Приштине звучат заявление о провальности вашингтонского соглашения. В частности, бывший «премьер-министр» Косово Альбин Курти, свергнутый американцами, назвал договорённости «соглашением, которое создаёт четвертую Югославию». Так он видит балканский «мини-Шенген», который не исключено, что сделает гегемонию сербской стороны над албанцами Косово и Албании возможной.

«Сербская продукция является конкурентнее и лучше албанской, и албанцы станут потребителями сербских товаров, что пугает Альбина Курти и его сторонников. Доминирование экономики Сербии очевидно. При строительстве дорог, в том числе и тех, которые определены новым соглашением, будет дополнена и расширена логистика Сербии. <…>Это прекрасно демонстрирует то, что на вашингтонские соглашения как на приобретение можно смотреть с разных сторон. Учитывая то, что экономический фундамент – основа современных отношений, это очень важно», – подчеркнула российский политолог.

В притоке американских инвестиций Пономарева видит вызов для российских компаний, которые, тем не менее, могут воспользоваться конкурентным моментом. «Нельзя не согласиться с сербским президентом в том, что американские инвестиции – это всегда успех. Это так и есть. В том числе, это успех для развития бизнеса транснациональных корпораций, у которых есть американская доля. Но президент любой страны не должен забывать о сопровождающих этот успех факторах – монополизации экономики и жёсткой конкуренции. И тут есть вызов для российских производителей и энергетических компаний. Тут вопрос к Российской Федерации: как она будет защищать и выстраивать свои позиции? Это крайне интересное поле для большой игры, о ней писал ещё Редьярд Kиплинг в романе «Kим». Тезис же некоторых сербских аналитиков о том, что каждый вложенный доллар инвестиций будет выплачивать сербский народ, не выдерживает критики. Это очевидно, и это касается любых инвестиций – российских или китайских», – отметила эксперт.

«Цивилизационный выбор Сербии понятен, как понятен и геополитический. На другой чаше весов вашингтонских соглашений лежат десятки договоров, подписанных с Россией – межгосударственных, подчеркну! Это должно заставить определённую часть сербского общества уяснить, что Вучич не ведёт антироссийскую политику. Да, ему выкручивают руки. Но в России видят и понимают всю сложность ситуации для Сербии. И тут важно выстроить конструктивный диалог. Обвинения здесь не работают и никогда не испортят отношений России и Сербии ни на уровне власти, ни на уровне народов», – заключила Пономарева.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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