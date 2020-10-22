Москва возмущена: Приштина выдавливает миссию ООН из Косово

Совет Безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) должен настоять на расследовании вопиющих действий косовоалбанских сепаратистов, которые пытаются выдавить из края миссию ООН. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, председательствующий на заседании Совбеза организации.

По его словам, Москва возмущена, что СБ ООН до сих пор не получил сведений, наказаны ли виновные в жестком задержании российского сотрудника миссии организации в Косово в 2019 году, когда гражданин РФ Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая 2019 года был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. В том инциденте представитель миссии ООН получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

Небензя подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить «заматывания» этого вопроса. «Игнорирование дерзкого нападения на сотрудников ООН самым отрицательным образом сказывается на их безопасности – во всех странах мира. Налицо стремление косовоалбанских властей выдавить миссию ООН из края», – пояснил российский дипломат, слова которого цитирует РИА «Новости».

Постпред России при ООН также указал на нарушение правил представителем Косово, которая выступила на заседании Совбеза на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. «Я как председатель Совета хотел бы отметить недопустимость нарушения правил участия в заседании Совета со стороны приглашенного на заседание из Косово по правилу 39 временных правил процедуры Совета. В очередной раз мы видим на экране атрибуты так называемой «государственности» Косово», – сказал Небензя, председательствующий в СБ ООН.

Он подчеркнул, что нарушения поставят под вопрос согласие России на приглашение представителя Косово на следующее заседание. Представитель края также выступала на фоне флага во время предыдущей встречи в апреле.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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