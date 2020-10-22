В Приштине назвали угрозой официальное представительство минобороны РФ в Сербии

Открытие представительства министерства обороны России в Сербии является угрозой для самопровозглашенной республики. Об этом заявил косовский эксперт по вопросам безопасности Рамадан Чехайя. По его мнению, что это опасный вызов, в том числе для НАТО, на фоне тесного военно-технического сотрудничества Белграда с Россией и Китаем, которые стремятся расширить свое влияние на Балканах.

«Усиление военной мощи Сербии представляет собой прямую угрозу стабильности региону и противоречит заявлениям нынешнего руководства страны, которое якобы привержено миру. Такая формализация российского военного присутствия в Сербии должна послужить последним звонком для Косово», – считает Чехайя, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Косовский эксперт полагает, что Приштине, помимо подготовки к самообороне, необходимо укреплять союза с западными государствами, которые гарантирует единственную возможность мира и безопасности на Балканах и в Европе», – сказал Чехайя.

Бывший косовский «министр» Эдита Tахири, в свою очередь, призвала США к ответным действиям. «Россия открывает в Сербии свой офис министерства обороны. Теперь Соединенные штаты Америки должны открыть в Косово свое представительство министерства обороны», – заявила Тахири.

По ее мнению, НАТО пора завершить процесс «поглощения» стран Западных Балкан, включая Косово, чтобы «предотвратить реализацию геополитических амбиций» России в регионе.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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