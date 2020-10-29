AirSerbia сообщила о возобновлении рейсов из Белграда в Москву

Сербский авиаперевозчик AirSerbia возобновит полеты по маршруту Белград – Москва с 9 ноября. Предполагается, что авиакомпания будет осуществлять рейсы два раза в неделю: в понедельник в 13:50 (15:50 мск) и в пятницу в 07:30 (09:30 мск), говорится в сообщении AirSerbia.

Ранее авиасообщение по маршруту Москва – Белград возобновила компания «Аэрофлот». Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 14 октября, рейсы выполняются дважды в неделю – по четвергам и субботам.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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