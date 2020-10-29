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Четверг, 29 октября 2020, 15:29 мск

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В Сербию доставлены первые российские танки «Белый орёл»

В Сербию доставлены первые два из 30 танков T-72MC «Белый орёл», которые безвозмездно предоставлены Россией в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве, которое было достигнуто между президентами Сербии и РФ Александром Вучичем и Владимиром Путиным.

Кроме танков, в Белграде ожидают поставку тридцати российских бронемашин БРДМ-2. Как пишет «Балканист.ру», вся боевая техника прошла необходимую модернизацию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 29.10.20

Косовскому «правительству» грозит «обнуление». / AirSerbia сообщила о возобновлении рейсов из Белграда в Москву. / Президент Сербии обратился к согражданам в связи с ростом заболеваемости covid-19. Читать дальше

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Метки / Сербия

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