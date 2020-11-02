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Понедельник, 2 ноября 2020, 18:57 мск

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Правительство Болгарии призвали закрыть воздушное пространство для российских самолетов с танками для Сербии

Фото: bbc.com

Атлантический совет Болгарии выступил с обращением к правительству с требованием ввести запрет на доставку российских вооружений через воздушное пространство страны, передает «Балканист.ру».

В заявлении организации подчеркивается, что разрешение на доставку в Сербию российского ЗРК «Панцирь С1» через воздушное пространство Болгарии было «стратегической ошибкой», поскольку сейчас тем же маршрутом в Сербию доставляют танки Т-72МС.

«Поставки российского оружия – это попытка превратить Сербию в российский плацдарм для подрывной гибридной деятельности в Юго-Восточной Европе, в том числе, против Болгарии», – заявили болгарские атлантисты.

Атлантический совет Болгарии является неправительственной организацией, основанной в 1990 году в целях содействия евроатлантической интеграции страны.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 02.11.20

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