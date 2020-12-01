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Вторник, 1 декабря 2020, 10:59 мск

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В Сербию направлена партия российской вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

В Сербию до конца текущей недели поступит партия российской вакцины от коронавируса «Cпутник V» для лабораторных испытаний. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Mантуровым.

Брнабич уточнила, что власти рассматривают возможность совместного производства «Cпутника V» на территории Сербии, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что жители Сербии получат возможность выбрать из нескольких видов вакцин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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