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Вторник, 1 декабря 2020, 14:37 мск

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Коронавирус проник в косовский «МИД»

Фото: twitter.com/MelizaHaradinaj

«Министр» иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Мелица Харадинай-Стубла объявила о начале работы в режиме самоизоляции. По ее словам, такое решение было принято после контакта с зараженным коронавирусом чиновником.

«Я сделала тест сегодня в 9:00 утра и жду его результаты», – пояснила Харадинай-Стубла в соцсетях.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 01.12.20

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Метки / Косовская проблема

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Балканы, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Политика, Европа, Коронавирус из Китая, Косовская проблема,