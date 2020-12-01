Косовские сепаратисты готовятся укрепить свою армию

Косовские сепаратисты планируют увеличить численность собственных сил безопасности и закупить дополнительную военную технику, в том числе наступательные средства и оружие большой огневой мощи, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как отмечается в публикации в настоящее время армия Косово – это легкие пехотные батальоны, вооруженные автоматическими винтовками и обладающие внедорожниками американского производства, закупленными в Турции. В 2021 году личный состав косовской армии увеличится на 403 человека – до 4 039 бойцов.

После принятия в декабре 2018 года косовским «парламентом» специального «закона», сепаратисты «сняли» все ограничения по вооружению своей армии, в том числе противотанковым оружием и ракетными установками. Судя по заявленным планам, будут закуплены американские мины M93 Hornet и вертолёты, пилоты которых уже прошли обучение в Турции. Общая численность косовской армии должна составить 5 тысяч солдат.

В 2018 году Россия резко осудила попытки косовских властей создать собственную армию, которая станет прямой угрозой для сербского населения, проживающего на территории Косово и Метохии. Тогда постпред России при ООН Василий Hебензя обратил внимание мировой общественности, что среди сотрудников сил безопасности Косово есть бывшие члены Армии Освобождения Косово, которую в Сербии считают террористической организацией, ответственной за военные преступления в период вооруженного конфликта.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 01.12.20

Коронавирус проник в косовский «МИД». / В Северной Македонии оппозиция объявила блокаду зданий правительства и МИДа. / Глава правительства Хорватии заразился covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»