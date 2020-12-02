Косовскому экс-«президенту» потребовалась дополнительная защита в гаагском суде

Экс-«президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, который сейчас находится под стражей в гаагской тюрьме Хаагланден в ожидании суда по обвинению в преступлениях против человечности, запросил об усиления своей защиты.

Тачи, являвшийся полевым командиром Армии освобождения Косово, нанял в помощь своему адвокату Дэвиду Xуперу еще четверых иностранных защитников.

Напомним, Хашим Тачи отправился в Гаагу 5 ноября. Если Специальный суд, расследующий преступления Армии освобождения Косово, совершенные во время вооружённого конфликта в крае в 1990-е годы, подтвердит все выдвинутые обвинения, Тачи грозит пожизненный срок заключения.

Гаага, служба информации РИА «Новый День»

Гаага. Другие новости 01.12.20

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