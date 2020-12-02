Британская энергетическая корпорация подала в суд на власти Косово

Британская компания Contour Global направила иск в Международный арбитражный суд на «министерство» экономики самопровозглашенной республики Косово. Предметом спора стало неисполнение косовскими властями ранее взятых на себя обязательств по проекту строительства ТЭЦ.

Contour Global отказалась от планов строительства тепло- электростанции в Косово мощностью 500 мегаватт, поскольку, как выяснилось, она будет работать на угле. Кроме того, британская корпорация в качестве еще одной причины выхода из сделки упомянула политические изменения, произошедшие в Косово.

Контракт с Contour Global был подписан «правительством» во главе с Рамушем Харадинаем в декабре 2017 года. В июне 2018 года компания объявила тендер на строительство, а в мае 2019 года консорциум во главе с General Electric был выбран основным подрядчиком строительства ТЭЦ «Новое Косово».

Планировалось, что фундамент строительства новой ТЭЦ будет заложен до конца 2019 года. Срок исполнения договорных обязательств истекал в мае 2020 года. Реализация этого энергетического проекта должна была обойтись в 1,3 млрд евро, однако Всемирный банк заявил приштинским властям, что не поддержит строительство угольной ТЭЦ. Вслед за Всемирным банком из проекта вышли другие участники, отвечающие за финансирование проекта.

В мае Contour Global потребовала от приштинских властей компенсацию расходов в размере более 20 млн евро.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 02.12.20

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