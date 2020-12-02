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Среда, 2 декабря 2020, 15:42 мск

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Приштина выделяет 20 млн евро для поддержки лидеров сепаратистов, обвиняемых в жестоких преступлениях

Фото: libertas.mk

Косовское «правительство» выделит 20 млн евро для поддержки бывших боевиков Армии освобождения Косово, которые обвиняются в преступлениях против человечности. Об этом сообщил «министр» юстиции самопровозглашенной республики Cелим Cелими.

По его словам, семь млн будут потрачены на услуги юристов, остальные – переданы семьям обвиняемых, пишет «Балканист.ру».

Ранее Специальный суд, расследующий военные преступления Армии освобождения Косово (АОК), совершенные во время войны в крае в 1990-е годы, выдвинул обвинения против экс-«президента» Хашима Тачи, бывших спикеров «парламента» Кадри Весели и Якупа Красничи и главы депутатской группы партии «Самоопределение» Реджепа Сулейми. Политики обвиняются в том, что в бытность полевыми командирами АОК были причастны к торговле человеческими органами, убийствам и пыткам.

Ранее стало известно, что интересы экс-«президента» Косово защищают пять иностранных адвокатов.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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