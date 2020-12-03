СМИ: Глава МИД России готовится к визиту в Белград

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Белград 15 декабря. В рамках визита запланированы переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, главой МИД Николой Селаковичем и председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Предполагается, что шеф российской дипломатии также осмотрит храм Святого Саввы, где поклонится могиле Патриарха Сербского Иринея, вместе с которым ранее должен был осмотреть убранство главного собора Сербии.

«Вечерние новости» не исключают, что визит Лаврова снова может быть перенесён из-за обстоятельств, связанных с эпидемией вируса COVID-19. Ранее шеф российской дипломатии отложил октябрьскую поездку в столицу Сербии из-за вынужденного ухода в самоизоляцию вследствие контакта с зараженным коронавирусом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.12.20

Марадона оказался потомком хорватов. / Премьер-министр Венгрии обрушился с жесткой критикой на Джорджа Сороса: «Использует кризис в Европе в своих интересах». / Приштина выделяет 20 млн евро для поддержки лидеров сепаратистов, обвиняемых в жестоких преступлениях. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»