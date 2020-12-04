В Сербию поступила пробная партия российской вакцины от коронавируса

Сербия получила пробную парию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для лабораторного контроля. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«У наших экспертов есть время изучить вакцину в ближайшие дни и недели и сказать, можем ли мы принять ее или нет», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Глава государства также отметил, что «Спутник V» будет тестироваться параллельно с американской вакциной Pfizer. «Мы ожидаем получить первые партии вакцины Pfizer до конца года. Это будет небольшая часть, но мы получим значительно большую в январе и феврале. Мы ожидаем получить 350 тысяч доз препарата Pfizer к концу февраля и началу марта», – сообщил Вучич.

Как заверил президент Сербии, что вакцинация будет бесплатной для всех граждан страны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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