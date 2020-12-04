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Пятница, 4 декабря 2020, 11:27 мск

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В Сербию поступила пробная партия российской вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

Сербия получила пробную парию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для лабораторного контроля. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«У наших экспертов есть время изучить вакцину в ближайшие дни и недели и сказать, можем ли мы принять ее или нет», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Глава государства также отметил, что «Спутник V» будет тестироваться параллельно с американской вакциной Pfizer. «Мы ожидаем получить первые партии вакцины Pfizer до конца года. Это будет небольшая часть, но мы получим значительно большую в январе и феврале. Мы ожидаем получить 350 тысяч доз препарата Pfizer к концу февраля и началу марта», – сообщил Вучич.

Как заверил президент Сербии, что вакцинация будет бесплатной для всех граждан страны.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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