Бывший «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что Армия Освобождения Косово (АОК), признанная в Сербии террористической организацией, заслуживает Нобелевской премии и назвал себя «ангелом», который «спасал жизни людей».

«Я никогда не уходил с поля боя и всю жизнь буду верен принципам Армии Освобождения Косово, борьба которой достойна Нобелевской премии. Я горжусь нашей борьбой… Я был ангелом, как и все мы, кто спасал жизни невинных людей. НАТО тоже был ангелом, он вытаскивал нас из оккупации», – цитирует его слова «Балканист.ру».

В июле прошлого года Харадинай, который был полевым командиром АОК, сложил полномочия «главы» косовского «правительства» после вызова в гаагский Специальный суд, который расследует военные преступления, совершенные во время вооруженного конфликта в 1990-х годах. Тогда тысячи сербов и других представителей неалбанской национальности были убиты или изгнаны из края.

Харадиная называют одним из претендентов на пост «президента» Косово. В следующем году в непризнанной республике состоятся внеочередные выборы «главы государства». Предыдущий «лидер» Хашим Тачи досрочно ушел в отставку из-за предъявленных гаагским судом обвинений в совершении преступлений против человечности.

По данным ООН и ряда других международных организаций, АОК несет ответственность за террористические акты в Косово и Метохии. Власти Сербии обвиняют это террористическое бандформирование в массовом истреблении и изгнании коренного сербского населения из края.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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