Правительство Сербии ежедневно тратит 700 тысяч евро на ковид-тестирование граждан

Правительство Сербии ежедневно выделяет порядка 700 тысяч евро на тестирование граждан на заражение коронавирусом. Об этом сообщил секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

По его словам, вопросами безопасности вакцины против covid-19 занимается национальное Агентство по лекарственным препаратам и медицинским средствам (ALIMS). «Если ALIMS дает зеленый свет вакцине, у граждан вообще не должно оставаться сомнений в ее безопасности», – сказал Джерлек.

«Людям стоит перестать слушать сторонников теорий заговора, нужно слушать голос рассудка и позаботиться о своём здоровье и здоровье близких», – отметил чиновник.

Белград, Катарина Лане

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