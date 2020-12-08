Нового президента США уговаривают усилить давление на Сербию

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам намерен подготовить рекомендации для новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом рекомендации для решения «сербской проблемы». Судя по высказываниям приглашенных экспертов, Вашингтон готовится усилить давление на Белград, передает «Балканист.ру».

Издание обращает внимание, что на заседание комитета Палаты представителей приглашена бывший Госсекретарь Мадлен Олбрайт, которая была идейным вдохновителем бомбардировок Югославии и выступала в качестве лоббиста независимого Косово. Олбрайт не раз выражала сожаление, что в последние годы Вашингтон не помогает в решении споров между Белградом и Приштиной столь же действенно, как ранее. «К сожалению, сейчас существуют проблемы с границами (Сербии с Косово). И должна с сожалением сказать, что Соединенные Штаты никак не способствуют решению этого вопроса», – заявила Олбрайт в мае этого года.

Еще один эксперт комитета – профессор Университета Джонса Хопкинса Дэниел Сервер обратил внимание, что одним из актуальных пунктов политики Вашингтона на Балканах должна стать Босния и Герцеговина, на которую оказывает влияние Сербия.

«Если [лидер Сербии Александр] Вучич продолжит отдавать предпочтение автократии и союзничеству с Россией и Китаем, европейцам и американцам придется найти способ ускорить приближение того дня, когда Сербия начнет демонстрировать приверженность реальной демократии и улучшит свои отношения с соседними странами», – заявил Сервер.

Профессор призвал избранного президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель усилить давление на все страны ЕС, которые не признали независимость Косово, чтобы они наконец это сделали, а тем самым вынудили и Белград признать самопровозглашенную республику.

Вашингтон – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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