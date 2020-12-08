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Вторник, 8 декабря 2020, 17:15 мск

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Брюссель притормозил евроинтеграцию Сербии

Фото: ec.europa.eu

Процесс евроинтеграции Сербии приостановлен – переговоры Белграда и Брюсселя не будут возобновлены до конца года. Как сообщает сербская государственная телерадиокомпания РТС, не получено необходимое согласие всех государств-членов Евросоюза.

По данным дипломатических источников, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Болгария не дали «зеленый свет» главе 2 о свободе передвижения рабочей силы, сославшись на недостатки и задержки в реформировании и обеспечении верховенства закона, упомянутые в недавнем годовом отчете Европейской комиссии. Это означает, что впервые с начала переговоров о членстве Сербия не открыла никаких переговорных разделов в течение одного года.

Согласно правилам переговоров между Сербией и ЕС, прогресс в главах 23 и 24 о верховенстве закона является определяющим. Государства-члены ЕС могут приостановить переговоры в целом, если нет прогресса в этих ключевых направлениях.

В ходе переговоров, которые начались в январе 2014 года, Сербия открыла 18 глав из 35. В прошлом году были открыты две, последняя – о свободном движении капитала – в декабре.

В следующем году Сербия должна будет вести переговоры в соответствии с новой методологией расширения Евросоюза. Белград ожидает, что европейская комиссия даст необходимые разъяснения по этому поводу.

Белград, Катарина Лане

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