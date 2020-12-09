Адвокат Радована Караджича не верит, что лидеры косовских сепаратистов понесут заслуженное наказание

Адвокат из команды защиты Радована Караджича Горан Петрониевич пессимистично оценивает перспективы судебного процесса в Гааге над лидерами косовских боевиков, в числе которых экс-«президент» самопровозглашенной республики Хашим Тачи.

«B Гааге сейчас идет расследование убийств албанцев, а относительно сербов применяются термины «заключенный» или «пленный». Я не верю, что косовские боевики понесут заслуженное наказание», – сказал Петрониевич в интервью in4s.net.

По его мнению, гаагский суд вряд ли будет рассматривать преступления о торговле человеческими органами. «Я не оптимист и сильно сомневаюсь в том, что в Гааге будут рассматриваться преступления, касающиеся торговли органами, так как, если они откроют это расследование, они узнают, что НАТО тоже сыграл свою роль в торговле органами. Нить преступления ведет еще к Вуковару в Хорватии, где в 1991 году во время военных действий были найдены тела людей со вскрытыми грудными клетками, что указывает на извлечение органов», – пояснил юрист.

«Не стоит обманываться, это не албанцы придумали. За торговлей органами стоят люди из НАТО, которые обеспечивали логистику. В Адриатическом море стояли корабли, оснащённые медицинским оборудованием, где производились операции по трансплантации. В человеческом теле находится 58 парных и непарных органов, в том числе и кожа – самый большой орган. Качественные органы только из одного здорового молодого тела могут быть оценены в сумму до десяти миллионов долларов!» – пояснил Петрониевич.

Адвокат также напомнил о необъяснимом падении словацкого самолёта над Венгрией в 2006 году, когда при 42 погибших словацких миротворцаx были обнаружены алюминиевые чемоданы с доказательствами о торговле органами в косовском городе Подуево. Расследованием той авиакатастрофы занимался НАТО, а семьи погибших позднее обвинили Мирослава Лайчака, словацкого дипломата и политика, в сокрытии информации о расследовании.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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