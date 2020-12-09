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Среда, 9 декабря 2020, 16:20 мск

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Отказ от России и признание Косово: в Вашингтоне озвучили план евроинтеграции Сербии

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам заявил о необходимости ужесточить политику Вашингтона в отношении Белграда. Как прозвучало на заседании, Сербия может стать членом Евросоюза только в отмен на признание независимости Косова и после отказала от партнерских отношений с Китаем и Россией, передает «Балканист.ру».

В частности, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, ставшая идейным вдохновителем бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, заявила, что администрация избранного президентом Штатов Джо Байдена должна поддержать демократические процессы на Западных Балканах, несмотря на Россию и Китай, с которыми у Сербии развивается сотрудничество.

«Необходимо подчеркнуть, что Сербия не может быть частью Евросоюза, если продолжит вести свою политику. Косово обязано развивать свою государственность, а Сербия не смеет мешать этому процессу», – заявила экс-госсекретарь США.

Председатель комитета Элиот Энджел, который считается главным лоббистом интересов косовских албанцев в американском Конгрессе, со своей стороны подчеркнул, что Сербия не получит членство в ЕС, пока не признает независимость самопровозглашенной республики Косово. «Позиция Сербии по косовскому вопросу вредит ей самой. Косово – независимо. Сербия не сможет стать частью Евросоюза, пока не признает Косово», – сказал он.

Эксперт Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайски, в свою очередь, заявил, что Сербии необходимо более тесно сотрудничать с НАТО, в не с Россией. «Мы должны повлиять на окончание военного партнёрства Сербии и России, и дать понять, что дальнейшие закупки российского вооружения чреваты для Белграда санкциями», – указал американский эксперт.

Комментируя эти заявления, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин обратил внимание, что представителей администрации США, которая принимала решение о бомбардировках Югославии, не ожидал ничего иного, кроме лжи и ненависти. По его словам, Олбрайт и Энджел обсуждают решения свободной и суверенной Сербии, но они никогда не проверяли происхождение денег, которыми, по его выражению, были осыпаны политические представители наркокланов из Косово.

«Сербия выбрала в качестве друзей Россию и Китай, эта дружба выдержала многочисленные испытания. Они никогда не бомбили нас, не диктовали нам, что мы можем и не можем делать, они уважали нас по крайней мере настолько, насколько великая держава может уважать маленькую страну, – а иногда и больше», – сказал Вулин.

Глава МВД Сербии указал, что новой администрации США следовало бы изменить отношение к Белграду. «Чем меньше Мадлен Олбрайт и Элиот Энджел будут вмешиваться в наши дела, тем больше у нас будет возможностей преодолеть прошлое», – заявил Вулин.

Стоит отметить, что в ЕС приостановили процесс евроинтеграции Сербии: впервые с 2014 года страна не открыла ни одного переговорного раздела в течение 2020 года. Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Болгария указали Белграду на недоработки в таком вопросе, как свобода передвижения рабочей силы (глава 2 переговорного процесса) и сослались на задержки в реформировании и обеспечении верховенства закона, упомянутые в недавнем годовом отчете Европейской комиссии.

Примечательно, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз обратил внимание, что Евросоюз отказался от претензий на роль одного из центров в многополярной системе и теперь полностью ориентируется на США.

Вашингтон – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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