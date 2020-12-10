Сербские монархисты раскритиковали Европарламент: нарушает международное право, требуя признать независимость Косово

Движение за обновление Королевства Сербии (POKS) выступило с жесткой критикой проекта резолюции Европейского парламента, в котором содержится призыв к государствам-членам ЕС, которые до сих пор не признали независимость Косово, сделать это как можно скорее.

«Косово и Метохия являются неотъемлемой и неотделимой частью Сербии не только в соответствии с нашей Конституцией, но и в соответствии с международным правом. Мы считаем, что члены ЕС, которые не признали самопровозглашенную республику Косово, будут и впредь последовательно соблюдать резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, а также цивилизационные принципы и достижения, на которых основан современный мир», – говорится в обращении сербских монархистов.

Вместе с тем Движение за обновление Королевства Сербии призывает руководство страны не поддаваться на «шантаж, связанный с нашим отказом от Косово и Метохии». «Без этой священной части нашей страны Европейский Союз нам не нужен», – подчеркивается в заявлении.

Предполагается, что отчет докладчика по Косово Виолы фон Крамон сначала будет обсуждаться в комитете по иностранным делам Европарламента, и после голосования будет принят в качестве резолюции Европейского парламента на пленарном заседании. До последнего времени Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния не признали независимость Косово.

Напомним, накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что в связи с изменениями в американской администрации страну ждет небывалое давление со стороны западных государств в вопросе признания независимости Косово.

Белград, Катарина Лане

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