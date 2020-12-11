В Европе разочарованы, что Сербия отказалась считать Крым украинским

Солидарность Сербии с Россией вызывает непонимание, досаду и разочарование в Евросоюзе. Об этом заявила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон, комментируя решение Белграда не поддерживать резолюцию Организации объеденных наций с призывом к России «как можно скорее положить конец временной оккупации» Крыма.

«Отрицая поддержку резолюции ООН в таком щепетильном случае, как с Крымом, Сербия выступает против западных партнеров и альянса НАТО. Совершенно очевидно, что Россия нарушила международное право, и почти все страны признают это. Так что Сербии незачем проявлять солидарность с Россией. И это досадно. Как можно строить надежные отношения на такой основе?» – сказала фон Крамон в интервью «Голосу Америки», которое цитирует «Балканист.ру».

По ее евродепутата, Сербии однажды придется решить, с кем она будет согласовывать свою внешнюю политику – с Европейским союзом или с Россией. «Это совершенно нормально, если Сербия хочет гармонизировать внешнеполитические отношения с Россией», – сказала Bиола фон Kрамон, тем не менее подчеркнув, что сербские власти обозначили членство в Евросоюзе как одну из целей официальной государственной политики. «Это, конечно, трудно понять», – сказала фон Крамон.

Напомним, ранее стало известно, что до конца года Евросоюз не намерен открывать новые главы в переговорах о евроинтеграции Сербии. Этот процесс в сербских СМИ уже назвали «не европейской мечтой, а ночным кошмаром». Кроме того, появились основания полагать, что новая администрация США намерена оказывать давление на ЕС и Сербию в вопросе признания независимости Косово, о чем ранее предостерегал президент страны Александр Вучич.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

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