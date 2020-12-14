Запад готовит почву для нового антисербского удара

Сербия и Республика Сербская оказалась перед угрозой внешнего давления: одной из целей стало Дейтонское соглашение, которое защищает статус Республики Сербской. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик накануне сегодняшней встречи с лидером Сербии Александром Вучичем в Белграде.

«На сербский народ готовится массовая атака из Европы и США. Сербия, сербский народ, Александр Вучич и все мы, кто представляет Республику Cербскую, под ударом», – заявил Додик, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что ранее в западных СМИ появились материалы на тему необходимости пересмотра положений Дейтонского соглашения, которое фиксирует статус Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговине и не позволяет боснийским властям из Сараево ликвидировать сербский энтитет.

Президент Сербии Александр Вучич со своей стороны пообещал отставать права сербского народа. «Дружеский разговор в трудные времена, полные вызовов. Сербский народ способен выдержать любое давление, нападки и политические гонения. Мы не хотим чужого, но и не уступим своего», – подчеркнул Вучич в публикации в своем аккаунте в соцсети.

Стоит отметить, что сегодня в Сараево прибывает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости сохранения Дейтонского соглашения, которое является залогом мира и стабильности в регионе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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