Запад попытается заставить Сербию ввести санкции против России

Запад продолжит давление на Белград, добиваясь санкций против Москвы и скорейшего присоединения Сербии к НАТО. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью изданию «Вечерние новости», которое цитирует «Балканист.ру».

Дипломат обратил внимание, что очень многие западные страны не устраивает самостоятельная и независимая политика Белграда, однако именно благодаря своему сбалансированному курсу Сербия сохраняет экономическую стабильность, реализует крупные инфраструктурные проекты и укрепляет свою обороноспособность.

«По нашему мнению, сегодня Сербия проводит сбалансированную, разнонаправленную внешнюю политику, которая в полной мере учитывает национальные интересы», – сказал посол, охарактеризовав заявления некоторых аналитиков, обвиняющих власти Сербии «в проамериканской ориентации», как неуместные.

Комментируя заключение экономического соглашения между Белградом и Вашингтоном, Боцан-Харченко не разделил утверждений, что документ якобы служит «для ослабления российского влияния на Сербию и ее переориентировки на США». «У России своя повестка двусторонних отношений с Сербией. Наше сотрудничество не направлено против других игроков. Оно основано на принципах прозрачности, честной конкуренции и безоговорочного взаимоуважения. Логику «или-или», которую продвигает Запад, мы считаем контрпродуктивной», – подчеркнул дипломат.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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