Власти Сербии назвали условие для въезда туристов в новогодние праздники

Для въезда в Сербию в период новогодних праздников для иностранных граждан потребуется PCR-тест на коронавирус. Согласно решению Кризисного штаба страны по борьбе с распространением инфекции, такое обязательное условие будет действовать с 20 декабря и, скорее всего, до 10 января, передает «Балканист.ру».

Как сообщила министр труда и соцзащиты Сербии Дария Кисич-Тепавчевич, для граждан Сербии, которые будут возвращаться в страну в этот период, также обязателен отрицательный PCR-тест, в противном случае они будут вынуждены провести в самоизоляции 10 дней. Этот срок может быть сокращен, если пройти тест, и результат окажется отрицательным.

Кисич-Тепавчевич отметила, что принятые ранее меры – запрет на работу всех торговых точек после 17 часов, за исключением продуктовых магазинов, аптек и АЗС, – оказались действенными. «Цифры высокие, но количество новых случаев заражения сокращается», – сказала министр.

За минувшие сутки в Сербии зарегистрировано 4 932 новых случая заражения, 49 человек скончались.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.12.20

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