В Белграде зажгли вечный огонь, доставленный из России

Сегодня в столице Сербии в Мемориальном комплексе освободителям Белграда прошла церемония зажжения доставленной из Москвы частицы Вечного огня. В мероприятии приняли участие президент Сербии Александр Вучич, министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший сегодня в Белград с визитом, и другие официальные лица.

Как сообщила пресс-служба МИД России, для торжественной церемонии передачи частицы Вечного огня от мемориала «Могила Неизвестного солдата» в Белград использовано уникальное оборудование – разработанный специалистами МОСГАЗа факел для перевозки пламени.

Выступая на церемонии, президент Сербии отметил, что долг современного поколения перед павшими героями «велик настолько, насколько велика наша свобода». «Вечный огонь напомнит нам, что мы не имеем права забывать [об их подвиге]. Это то, о чем мы никогда не забудем. Когда утрачивается свобода, человек теряет память, теряет все. Вот почему наша задача сегодня – бороться против переписывания истории», – сказал сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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