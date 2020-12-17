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Четверг, 17 декабря 2020, 13:02 мск

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Сербия готова к производству российской вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

Сербия готова совместно с Россией организовать производство вакцины против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар в эфире телеканала «Россия 24»

«Мы открыты для сотрудничества с Россией. Мы хотели бы, чтобы наши две страны работали вместе над производством вакцины, а также совместно вели борьбу с коронавирусом и другими заболеваниями», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Лончар поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность исследовать вакцину «Спутник V». «Ни одно государство, кроме России, не сделало ничего подобного. В нашей лаборатории сейчас проводится исследование качества российской вакцины», – сообщил министр здравоохранения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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