Оказалась незаменимой: скандальная «посол» Косово вернулась в США

Исполнявшая обязанности дипломатического представителя Приштины в Вашингтоне Влера Читаку снова вернулась в США на должность «посла», передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские и приштинские СМИ.

Сообщается, что Читаку отправилась в Вашингтон, поскольку партнеры по правящей в Косово коалиции так и не смогли решить, кто ее заменит. «МИД» Косово подтвердил, что Читаку будет представлять Приштину в Вашингтоне до назначения нового посла. В ведомстве при этом указали, что «консультации по выбору новых послов подходят к концу».

Издание напоминает, что указ об отставке Читаку был подписан более двух месяцев назад. Сама «дипломат» тогда утверждала, что это «ее собственным решение и просьбой, которую выполнил» Хашим Тачи до своего ухода с поста «президента» в связи с выдвинутыми против него обвинениями в военных преступлениях в период косовского вооруженного конфликта.

Стоит отметить, что ранее Читаку неоднократно оказывались в центре скандалов после своих заявлений. В частности, представитель Косово публично сравнивала жителей Сербии с армией зомби из культового телесериала «Игры престолов».

Кроме того, в ноябре прошлого года на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась косовская проблема, сербский министр иностранных дел Ивица Дачич заявлял, что «посол» самопровозглашенной республики Косово остается гражданкой Сербии.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 18.12.20

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