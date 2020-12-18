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Пятница, 18 декабря 2020, 14:53 мск

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Сербия одобрила американскую вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer получила одобрение сербского национального Агентства по лекарствам и медикаментозным средствам. Это означает, что ввоз препарата в Сербию начнется в ближайшее время.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что до Нового года ожидает поставок в Сербию трех видов вакцин, и граждане смогут привиться бесплатно любой, которую выберут самостоятельно.

Массовая вакцинация в Сербии начнется предположительно в начале 2021 года. Первыми будут привиты медработники, полиция и армия.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 5 129 новых случаев заражения вирусом COVID-19. 47 человек скончались после болезни.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 18.12.20

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Метки / Сербия

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