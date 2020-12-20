В России оценили господдержку сербских артистов

Независимый союз артистов эстрады Сербии (SEMUS) получил государственную помощь, которая была направлена артистам, оказавшимся в кризисной ситуации из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. «Помощь получили музыканты и певцы, которые находятся в статусе самостоятельных артистов, не вышли на пенсию, и у которых продолжается трудовой стаж», – сообщил глава SEMUS Драгиша Голубович, которого цитирует «Балканист.ру».

В Независимом союзе артистов эстрады Сербии также уточнили, что материальную помощь артистам начали перечислять в июне. Деньги получили более 80 музыкантов. Вместе с тем руководство профсоюза направило в правительство еще один запрос – о выделении дополнительных средств для самозанятых артистов, которые не имеют статуса независимых деятелей искусства, но перечисляют взносы в Пенсионный фонд.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал поддержку решению властей Сербии поддержать работников культуры. Он отметил, что сам был инициатором создания профсоюза эстрадных артистов в России, однако не получил необходимого одобрения со стороны коллег по цеху. «Гениально! Это то, что я хотел и пытался донести», – прокомментировал ситуацию продюсер в разговоре с «Балканистом».

«Либо должен существовать профсоюз, и обеспеченные люди должны помогать профсоюзу, – и уже из профсоюза какие-то деньги [пусть] попадают к нуждающемуся адресату. Либо [пусть] государство помогает нуждающимся. Надо смотреть на статистику и «чистоту» того человека, который оказался вдруг без работы, с долгами. Подход должен быть индивидуальный – это моё глубочайшее убеждение», – сказал Пригожин.

По его словам, музыканты, танцоры, актеры, артисты цирка находятся сейчас в бедственном положении, которое вряд ли улучшится ранее середины 2021 года.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Москва. Другие новости 18.12.20

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